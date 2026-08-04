JO 2030 : le village olympique s’installera à Oullins-Pierre-Bénite

Le Cojop a validé lundi l’installation du village olympique des Jeux d'hiver 2030 sur les quais de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite.

On sait enfin où se situera le futur village olympique des Jeux d’hiver 2030, et ce ne sera pas à Confluence, comme l'avait proposé le maire de Lyon, Grégory Doucet. Après la validation de la carte des épreuves le 29 juin dernier, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030 (COJOP) a annoncé ce lundi 3 août que le village olympique s’installera finalement sur les quais de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite.

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Une "opportunité d’accélérer la transformation d’un secteur majeur de renouvellement urbain"

Quatre critères ont été priorisés afin de prendre cette décision : solidité juridique et opérationnelle, sécurisation du calendrier, qualité urbaine et paysagère, ancrage territorial et ambitions environnementales. Le projet de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite s’est ainsi imposé comme "l’offre la mieux-disante sur l’ensemble de ces critères", souligne le Cojop dans son communiqué. Le projet de la Saulaie bénéficie en effet d’une "procédure d’aménagement public déjà engagée", d’un pilotage "assuré par un groupement solide, disposant d’une expérience reconnue dans la conduite d’opérations complexes" et pourra, à terme, être une "opportunité d’accélérer la transformation d’un secteur majeur de renouvellement urbain, en laissant un héritage durable au territoire au-delà des Jeux", précise encore le communiqué.

"Le Village de la Saulaie garantira à l’ensemble des athlètes les meilleurs standards d’accueil et aux athlètes paralympiques des conditions d'accueil et de déplacement pleinement adaptées, en cohérence avec l'ambition d'héritage inclusif portée par les Jeux d'Alpes 2030. Le COJOP, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon se félicitent de cette décision collective, qui traduit la mobilisation de l’ensemble des partenaires autour d’un projet ambitieux au service des Jeux et du territoire", poursuit le Cojop.

Pour rappel, la métropole lyonnaise accueillera la quasi-totalité des épreuves de glace à l'Arena de Décines-Charpieu, au Parc des Expositions de Chassieu et à la halle Tony-Garnier, ainsi que deux sites d’entraînement dans les patinoires Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon, et Baraban, dans le 3e arrondissement.

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