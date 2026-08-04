Canicule et orages : la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenue en vigilance 

Météo France étend ses vigilances pour canicule et orages à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 4 août.

Il faudra être prudent ce mardi 4 août puisque Météo France renforce ses vigilances pour canicule et orages à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le détail, le Rhône, l’Ain, l'Isère, la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l’Ardèche restent placés en vigilance orange pour canicule, tandis que l’Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont en vigilance jaune.

L’ensemble de la région est également concerné par une vigilance jaune face aux orages qui pourront éclater un peu partout sur le territoire au cours de la journée.