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Illustration épisode caniculaire à Lyon.

Canicule : les évènements culturels et sportifs seront-ils annulés ce week-end à Lyon ?

  • par Corentin Lucas

    • Les températures vont continuer de s’élever ce week-end. Plusieurs évènements culturels et sportifs risquent d’être impactés.

    Les fortes chaleurs ne cessent de frapper l’ensemble du pays et la Capitale des Gaules est loin d’être épargnée. Depuis plusieurs jours, le thermomètre dépasse les 35 degrés. Le département du Rhône est d’ailleurs placé en vigilance orange canicule depuis jeudi. Et celle-ci ne devrait pas être enlevée avant un long moment, puisque le mercure va encore grimper en fin de semaine, frôlant les 40 degrés.

    Face à cette canicule insoutenable, la question de l’annulation ou du report des évènements sportifs et culturels se pose naturellement. D’autant plus que l’avant-dernier week-end du mois de juin sera rythmé par la 45e édition de la Fête de la musique. Plusieurs animations sont prévues, du vendredi 19 au dimanche 21 juin. Et la grande majorité des festivités se dérouleront en plein air.

    À lire aussi : Fête de la musique à Lyon : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end

    La préfecture ne prendra aucune mesure forte

    Afin de préparer d’éventuelles annulations de dernière minute, la rédaction de Lyon Capitale a contacté la préfecture du Rhône. Celle-ci nous informe qu’aucune mesure particulière n’est prise à cet instant. "Pour le maintien ou l'annulation des évènements, c'est à la main de l'organisateur, mais également des mairies en coordination avec l'État", indique la préfecture.

    Si elle ne prendra pas de décisions drastiques ce week-end, la préfecture pourra, en revanche, donner des recommandations pour la santé de tous les Rhodaniens. Par ailleurs, la Ville de Lyon a d’ores-et-déjà pris des mesures pour la Fête de la musique en décalant des horaires et en ajoutant des ombrages sur les lieux des festivités. 

    Le premier groupe programmé place Charles-de-Gaulle, devant l’Auditorium, a été privé de concert à cause de la canicule. Nous pourrions ainsi nous attendre à d’autres annulations de la part de la municipalité selon le déroulement du week-end.

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