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La Fête de la musique à Lyon. (Photo Jean Philippe KSIAZEK / AFP)

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 juin

  • par Loane Carpano

    • Fête de la musique, festival, sortie au musée... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne pas manquer du 19 au 21 juin.

    Plusieurs musées gratuits ce week-end

    Musée des Beaux-Arts de Lyon @CM

    Et si ce week-end était l'occasion d'aller au musée ? Dans le cadre du plan canicule mis en place par la Ville de Lyon, plusieurs musées ouvriront gratuitement leurs portes dès samedi. Parmi eux : le musée des Beaux-Arts, le musée d'Art Contemporain et le musée Gadagne. À noter qu'un week-end festif, mêlant spectacles de marionnette et visite d'une nouvelle exposition sera organisé au musée des Arts de la marionnette (Gadagne) tout au long du week-end.

    Portes-ouvertes à l'observatoire de Lyon

    L'Observatoire de Lyon va vous mettre des étoiles plein les yeux. Vendredi 19 et samedi 20 juin, le site historique de Saint-Genis-Laval ouvrira exceptionnellement ses portes au public. L'occasion pour petits et grands d'observer les astres au télescope et de découvrir les coulisses de l'observatoire à travers des animations, des expositions et des conférences.

    Festival du Bien-manger en Auvergne-Rhône-Alpes

    Avis aux gourmets et aux gourmands. Ce week-end, la Région Auvergne-Rhône-Alpes organise la première édition du festival "Bien-manger" à l'Hôtel de Région (Lyon 2e). Au programme : un grand marché de producteurs et des ateliers. Les participants pourront notamment apprendre à composer leur propre planche apéro avec des produits régionaux, ou réaliser un smoothie en pédalant sur un vélo. Des masterclass et des battles culinaires animés par de grands chefs seront organisés pour l'occasion.

    Fête de la musique dans les rues de Lyon

    Fête de la musique

    Qui dit 21 juin, dit Fête de la Musique. À Lyon, les fêtards auront de quoi faire. Électro, rock, rap, jazz, musique commerciale, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Pour l'occasion, différents groupes se succèderont sur des scènes installées quai Saint-Antoine, quai Victor-Augagneur et quai Romain-Rolland. D'autres événements festifs et musicaux seront organisés dans les bars et boîtes de nuit tout au long de la soirée de dimanche. Notre sélection ici.

    Dance people festival au Subs

    Danse SUBS
    Dance People. Crédit : Tommy Ga Ken Wan

    Dernier événement à noter dans vos agendas : le "Dance people festival". Du 19 au 21 juin, plus de 60 danseurs se réuniront aux SUBS (1er) pour le festival international "Dance People." Au programme : des spectacles, des ateliers et des moments de danse collectifs, le tout, en célébrant "le mouvement, la joie et le plaisir d'être ensemble", souligne l'organisation du festival. Plus de détails dans notre article.

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