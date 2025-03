Jusqu'au 8 mars, une exposition retraçant les actions menées en faveur de l'avortement se tient à Villeurbanne. L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de l'IVG en région lyonnaise.

Cette année, la loi Veil dépénalisant le recours à l'avortement fête ses 50 ans. Afin de célébrer cet anniversaire et d'anticiper la journée internationale des droits des femmes, le planning familial du Rhône organise une exposition à Villeurbanne. Tenu jusqu'au 8 mars, l'événement culturel intitulée "les luttes pour l'avortement à Lyon et à Villeurbanne" retrace les grandes actions menées en faveur de l'IVG dans la région. Dispensée au centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne, l'exposition gratuite est ouverte à tous.

A la même adresse se tiendra une soirée inédite, gratuite, mêlant visite de l'exposition et prises de parole de militantes du planning familial. Organisée le 5 mars prochain, cette dernière sera l'occasion d'échanger autour de l'accès à l'avortement et de ses enjeux actuels et passés.

Lire aussi :