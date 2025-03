Le consulat des États-Unis de Lyon, situé dans le 2e arrondissement, pourrait faire les frais de la politique menée par le président Donald Trump.

Dans un document obtenu par le célèbre média américain Politico, l'administration du président Donald Trump indique vouloir réduire la taille du Département d'État, soit le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Plusieurs consulats en France pourrait donc en faire les frais, dont celui de Lyon. Les consulats français de Rennes, Strasbourg et Bordeaux sont aussi ciblés.

À Lyon, le consulat des États-Unis a été inauguré il y a 26 ans, en 1999, dans le quartier des Cordeliers, quai Jules Courmont (2e arr.). Cette administration couvre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comte et est chargée d'entretenir les liens diplomatiques franco-américains.

En revanche, seul l'ambassade des États-Unis à Paris est en mesure de délivrer des visas ou services consulaires. "Le Consul et son équipe effectuent régulièrement des interventions publiques, prononcent des discours, proposent des présentations et organisent des conférences où interviennent des experts de la politique et du gouvernement américains, sociologues, historiens et économistes", est-il précisé sur le site de l'ambassade américaine.

Selon Politico, ce choix est la conséquence de la politique menée par Donald Trump et son ministre Elon Musk, à la tête du Département pour l'efficacité gouvernementale, qui souhaitent réduire considérablement l'administration américaine.

