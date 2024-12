La Métropole de Lyon va permettre à certains de ses centres de santé et d'éducation sexuelle de pratiquer des IVG médicamenteuses.

Lundi 16 décembre, le conseil de la Métropole de Lyon a adopté à la quasi-unanimité (une voix contre) une délibération permettant la pratique de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse dans ses Centres de santé et d'éducation sexuelle.

"Une avancée majeure dans l'amélioration de l'accès aux droits des femmes"

Développé avec les Hospices civils de Lyon, ce projet "constitue une avancée majeure dans l'amélioration de l'accès aux droits des femmes sur le territoire métropolitain", se félicite la collectivité dans un communiqué de presse.

Et de préciser : "Les CSES métropolitains reçoivent entre 400 et 500 femmes pour des diagnostics de grossesse ou des demandes explicites d’IVG. Parmi elles, près de 87 % ont un terme de grossesse compatible avec une IVG médicamenteuse."

Les CSES concernés, sur les 17 que compte la Métropole, sont situés à Bron, Givors, Lyon 9ème, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Vénissieux. La Métropole de Lyon va former les équipes en collaboration avec les HCL, acquérir des équipements tels que des échographes et approvisionner les centres en médicaments nécessaires.

La mesure n'a pas été chiffrée par la collectivité dans le projet de delibération.