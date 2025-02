Face à l'organisation d'une conférence anti-IVG prévue le 19 février prochain à Lyon, le planning familial du Rhône lance l'alerte et dénonce un "mouvement anti-choix".

Malgré la reconnaissance de la liberté de recourir à l'avortement dans la constitution française et la récente célébration des 50 ans de la loi Veil, les attaques anti-IVG prospèrent. Après la participation de quelques milliers de personnes à une marche anti-IVG tenue à Paris en janvier dernier, une nouvelle action "pro-vie" est prévue à Lyon. Le 19 février prochain, le café associatif culturel le Simone (2e) accueille une conférence animé par Mathieu Lavagna, intitulée : "Tu ne tueras point ? Réflexions actuelles sur le 5ème commandement".

Le planning familial du Rhône dénonce cette venue de Mathieu Lavagna, auteur de La raison est pro-vie. Arguments non religieux pour un débat dépassionné, il explique : "Son ouvrage présente un argumentaire profondément anti-avortement, qui remploie des argumentaires réactionnaires bien connus, comme ceux de la fondation Jérôme Lejeune, opposant historique à l’avortement, comme un "droit à la vie pour l’enfant à naître." Il poursuit : "Cette conférence, qui associe explicitement l’avortement au meurtre, se fait ainsi le relais de mouvements qui se désignent eux-mêmes "pro-vie", mais qui sont de fait des mouvements anti-choix dont la raison d’être est d’abord et avant tout de limiter les droits des femmes et minorités à disposer de leur corps et à contrôler leur sexualité."

Une conférence sans contradictoire

Face à cette annonce le planning familial alerte : "La conférence se présente comme une discussion autour des arguments rationnels contre l'avortement et un état des lieux de la réflexion pro-vie , mais elle n’en est pas moins qu’une énième tentative de faire circuler de fausses informations sur l'IVG et ses supposées conséquences négatives et immorales."

Un événement anti-avortement qui n'a également pas manqué de faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux du café, qui annonce ouvertement la date de la conférence payante. Les utilisateurs du réseau dénonce notamment une "conférence sans contradictoire", se voulant donc "contre l'IVG".

