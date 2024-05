Lyon : des actions pour rendre l’IVG gratuit et accessible à toutes en Europe

Depuis le 24 avril 2024, des organisations féministes européennes ont lancé une Initiative Citoyenne Européenne pour permettre l’accès à l’IVG partout dans l’Union Européenne. A Lyon, des rencontres et actions auront lieu ce week-end.

« Les droits des femmes et des minorités de genre à disposer de leur corps, le droit à la santé, les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux.”, écrit dans un communiqué de presse le collectif féministe NousToutes Rhône. Pour défendre ce droit partout en Europe, l’association organise rencontres et actions ce week-end à Lyon.

Lire aussi : Inscription de l’IVG dans la Constitution : comment ont voté les sénateurs du Rhône ?

Foulard vert et tractage

Ce samedi 1er juin 10h, les statues lyonnaises seront recouvertes d’un foulard vert, symbole du combat pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), dimanche 2 juin, le collectif donne rendez-vous à un stand de signatures lors du festival Confluences de luttes, un tractage sera également organisé lors du concert de de Taylor Swift.

Lire aussi : Constitutionnalisation de l'IVG : "un droit n'est jamais acquis"

Seuls deux pays de l'Union européenne restreignent le droit à l'avortement. Il s'agit de Malte et de la Pologne. Jusqu'en juin 2023, l'État insulaire était le seul pays de l'UE où l'avortement restait interdit et illégal, quelles que soient les circonstances.