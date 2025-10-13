Originaire des Dolomites, Denis Lovatel apporte son art unique de la pizza à Lyon, aux côtés du chef triplement étoilé Mauro Colagreco à la Pecoranegra.

Denis Lovatel pose ses valises à Lyon. L'italien, classé 48e meilleur pizzaiolo du monde en 2022 selon le 50Top Pizza, cuisinera dans la capitale des Gaules du 16 au 18 octobre prochain. Un grand chef en cache un autre. En effet, Mauro Colagreco, chef triplement étoilé du Mirazur (Alpes-Maritimes) accueillera Lovatel dans sa pizzéria, la Pecoranegra, dans le 6e arrondissement.

La pizza de montagne, une marque de fabrique signée Denis Lovatel

Originaire des Dolomites, un massif montagneux italien, c'est tout naturellement que Denis Lovatel a fait de cet écosystème un aspect créatif de ses pizzas. Caractérisée par sa pâte faible en sel et en calories, la "pizza de montagne" est en revanche agrémentée d'un mélange d'herbe de montagne spécialement créé par le chef.

Pendant son passage à Lyon, le 16 octobre, Denis Lovatel, accompagné de Mauro Colagreco, élaborera le déjeuner et le dîner, avec en point d'orgue, une pizza signée des deux chefs. Les deux journées qui suivront seront entre les mains de Lovatel, qui, cette fois seul aux fourneaux, proposera sa propre carte.





