Près de Lyon : 24 infractions en deux heures relevées à l'Arbresle

  • par Loane Carpano

    • Mardi 6 octobre, 24 infractions en deux heures ont été relevées lors d'un contrôle routier mené à l'Arbresle, au Nord de Lyon.

    24 infractions en deux heures, ont été constatées lors d'un contrôle routier mené au rond-point d'entrée de la commune de l'Arbresle. Réalisés par les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly, l'opération a été menée sur réquisition du procureur mardi 6 octobre.

    Au total, 24 infractions ont été relevées. Sur les 24 personnes interpellées : trois conduisaient malgré leurs annulations du permis de conduire, un roulait sous l'emprise de stupéfiant, un utilisait son téléphone au volant, tandis que sept roulaient avec des contrôles techniques non-valides. Un étranger en situation irrégulière a également été placé en retenue administrative.

    Un bilan lourd, face auquel la gendarmerie rappelle : "Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Trop d’usagers oublient que la route n’est pas un lieu d’improvisation."

    Lire aussi : Dans le Rhône, l’État renforce son contrôle des examens du code de la route 

    Pizza
    Le célèbre pizzaiolo Denis Lovatel s’invite à Lyon aux côtés du chef étoilé Mauro Colagreco

