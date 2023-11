L’Asvel enchaîne en Betclic Elite face à Cholet

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche face à Cholet, l’Asvel a enchaîné une 2e victoire de suite en Betclic Elite, malgré plusieurs absences de taille dans son effectif au coup d’envoi de la rencontre.

Toujours en grande difficulté en Euroligue, où elle n’a gagné que deux matchs cette saison, dont aucun à domicile, l’Asvel affiche une meilleure santé en Betclic Elite, le championnat de France. Après 12 journées, les Villeurbannais sont au pied du podium avec huit victoires et quatre défaites, derrière Monaco, Paris et Bourg-en-Bresse.

Dimanche, en s’imposant face à Cholet (69-73), les hommes de Gianmarco Pozzecco ont conforté leur quatrième place. En l’absence de plusieurs joueurs clés, Lauvergne, De Colo, Luwawu-Cabarrot, le collectif villeurbannais s’en est remis à Edwin Jackson et Mike Scott, auteurs de 18 points chacun et principaux artisans de ce succès acquis non sans mal.

Pour leur prochain match, les joueurs de l'Asvel recevront le Bayern Munich jeudi en Euroligue, pour l'inauguration de la LDLC Arena, à Décines. Les Villeurbannais affronteront ensuite, dimanche, Bourg-en-Bresse, dans un match décisif pour la 3e place.