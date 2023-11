Ciné-débat : l’architecture en terre, habitat d’hier mais aussi de demain ?

Le CAUE propose un débat autour de l’avant-première de Toucher Terre, un documentaire qui présente le renouveau en cours de la construction en terre crue, matériau aussi ancien que l’architecture elle même.

Toucher Terre est une exploration pluridisciplinaire de la construction en terre. Ce documentaire présente plusieurs chantiers qui mobilisent des techniques différentes et permet d'entrevoir toute la richesse de cette ressource et de son histoire : des premiers habitats en Mésopotamie jusqu'à sa réinterprétation contemporaine en Europe aujourd'hui.

Des experts en architecture, en histoire, en sciences et en technique de construction témoignent des qualités et des possibilités qu'offre ce matériau écologique et disponible sous nos pieds en abondance, et qui inspire des nouvelles manières d'habiter la terre.

Cette avant-première sera suivie d’un temps d'échange avec Jérémie Basset, le réalisateur, Laetitia Fontaine et Romain Anger les co-auteurs du documentaire.

Toucher Terre, le 30 novembre à 20h30 au cinéma le Zola. Billetterie ici.

Tarif : 7,20 euros - Réduit : 6,17 euros (+de 60 ans demandeurs d'emploi). -18 ans/étudiants : 5,15 euros.

Événement en résonance avec l'exposition TerraFibra Architectures.