La flamme paralympique passera le 26 août à Lyon. A cette occasion, Inès Dahmani, vice-présidente de Lyon La Duchère et Michel Sorine, organisateur de la SaintéLyon, auront le privilège de porter la flamme le temps d'un relais.

Comme un symbole, c'est au cours de la 8e semaine olympique et paralympique que la Ville de Lyon avait décidé, ce mercredi matin, de présenter son vaste programme entourant l'événement planétaire qui aura lieu en France cet été, mais surtout de dévoiler le nom des porteurs de la flamme paralympique qui passera entre Rhône et Saône le 26 août prochain.

Si la Ville et la Métropole de Lyon ne s'était pas portées candidates pour le passage de la flamme olympique, dénonçant le coût trop élevé pour les collectivités, chaque département devant débourser 180 000 euros aux organisateurs des Jeux pour accueillir un relai de la flamme sur une journée, c'est bien le relais paralympique qui fera escale dans le centre ville de Lyon à quelques jours du début des JO Paralympique (du 28 août au 8 septembre).

Un coût porté par Paris 2024

Le coût du relais de la flamme paralympique est lui porté entièrement par Paris 2024. Un relais pour lequel la municipalité s'était rapidement portée candidate. "On voulait être la plus grande ville à accueillir cette flamme, c'est un symbole fort" explique Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée aux Sports. Au cours du relais qui se déroulera partout en France du 25 au 28 août, la flamme sera démultipliée en douze flambeaux qui parcourront les 4 coins de l'Hexagone.

A Lyon, le 26 août, dans un parcours qui n'a pas encore été officiellement dévoilé mais qui devrait se dérouler entre la place Bellecour et la place des Terreaux, c'est Inès Dahmani, vice-présidente de Lyon La Duchère et Michel Sorine, fondateur d'ExtraSports et organisateur de nombreuses courses très connues par les Lyonnaises et Lyonnais, comme la SaintéLyon, qui ont été choisis par la ville comme porteurs de flamme.

Michel Sorine entre deux flammes

Déjà porteur de la flamme olympique en amont des JO d'hiver à Turin en 2006, Michel Sorine y voit "un beau symbole et un clin d'œil à l'histoire". Valide au moment du relais en 2006, celui qui est tétraplégique depuis 10 ans et un accident de vélo, s'apprête à vivre un nouveau grand moment d'histoire. "Pour l'instant il n'y a pas trop de stress, mais arrivé le jour J, la tension devrait monter un petit peu" témoigne de son côté, sourire aux lèvres, Inès Dahmani, fondatrice de la section féminine au sein du club de football de La Duchère

Au total, 24 relayeurs, choisis par les partenaires et les organisateurs des Jeux Paralympiques, en plus des deux relayeurs, arpenteront les rues de Lyon avec la flamme paralympique dans les bras.

