Jeux paralympiques : 4e place en Super-G pour le Villeurbannais Hyacinthe Deleplace

En bronze la veille en descente, le Villeurbannais Hyacinthe Deleplace a échoué de peu dans sa quête d'une médaille en Super-G lors des Jeux paralympiques de Pékin. Il se classe finalement 4e.

Après la descente samedi, Hyacinthe Deleplace espérait ramener une deuxième médaille suite à sa 3e place la veille. Engagé sur le Super-G (catégorie déficient visuel) des Jeux paralympiques de Pékin, le skieur a finalement terminé au pied du podium ce dimanche. Il a manqué seulement quatre centièmes de seconde au natif de Villeurbanne pour monter une deuxième fois sur la boîte.

A 4 centièmes du podium

L'athlète de 32 ans et son guide, Valentin Giraud-Moine, se classent derrière Johannes Aigner (Autriche, 3e), Giacomo Bertagnolli (Italie, 2e) et Neil Simpson (Grande-Bretagne, 1er). Des regrets donc pour celui qui a débuté par l'athlétisme (il a participé aux Jeux d'été en 2012), et qui a entamé ces dernières années une reconversion.