La Ville de Lyon acte la création de son comité mémoriel 

  • par Clémence Margall

    • Ce jeudi 25 septembre, la municipalité a officialisé la création du Comité Histoire et Mémoires dans la Ville (CHMV) pour mieux accompagner la collectivité dans sa politique mémorielle. 

    La Ville de Lyon l’avait annoncé, c’est désormais officiel. Afin de mieux structurer et de renforcer sa politique mémorielle, la municipalité a voté la création du Comité Histoire et Mémoires dans la Ville (CHMV) ce jeudi 25 septembre lors du Conseil municipal.

    Apporter une approche "scientifique, apaisée, inclusive et démocratique"

    Pour rappel, cet organe aura pour objectif d’apporter "une approche scientifique, apaisée, inclusive et démocratique" aux choix pris par la municipalité, mais également favoriser le dialogue entre les citoyens, associations et universitaires. Trois réunions ont déjà eu lieu les 10 juin, le 8 juillet et le 17 septembre derniers afin que le comité soit "opérationnel" dès son officialisation.

    Le comité est composé de 45 membres répartis en quatre collèges : institutions publiques (11 membres), universités (6 membres), organisations qualifiées (10 membres) et personnalités qualifiées (18 membres). Sa présidence sera, quant à elle, assurée par un membre du Conseil municipal désigné par arrêté et son fonctionnement s’appuiera "sur un règlement intérieur", précise la Ville de Lyon dans un communiqué.

    Le 18 septembre dernier, la droite lyonnaise s’indignait de la création d’un tel comité mémoriel, alors que ce dernier devra notamment débattre de la volonté de l’exécutif de Grégory Doucet de débaptiser la rue Bugeaud (6e arr.). "Une question se pose : comment le maire de Lyon, premier magistrat de la ville, officier de police judiciaire, peut-il ensuite tenir un quelconque discours sur l'ordre républicain et demander à ses concitoyens de respecter la loi quand il ne la respecte pas lui-même", tançait alors le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver.

