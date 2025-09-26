Actualité
Marine Tondelier
Marine Tondelier du parti écologiste

Une Lyonnaise condamnée pour avoir harcelé la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier

  • par Clémence Margall

    • Une Lyonnaise de 33 ans a été condamnée par le tribunal de Béthune (Pas-de-Calais) pour avoir harcelé pendant six mois la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier.

    Messages et vidéos, agression sexuelle ou encore usurpation d’identité, une Lyonnaise de 33 ans a été condamnée à 8 mois de prison ainsi que la révocation de deux mois de sursis pour avoir harcelé pendant des mois Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes.

    Selon nos confrères de La Voix du Nord, Marine Tondelier a porté plainte le 7 septembre dernier craignant pour sa sécurité et celle de sa famille après six mois de harcèlement, de centaines de messages et vidéos, parfois à caractère sexuel, de la part de la mise en cause. L’agression se serait par ailleurs déroulée lors des Journées d’été du parti Écologiste à Strasbourg.

    De son côté, la Lyonnaise reconnaît les messages, mais pas le harcèlement. Déjà condamnée pour des faits similaires, la jeune femme souffrirait de tendances érotomanes et "d’idées délirantes", selon un psychiatre. Elle a désormais interdiction d’entrer en contact avec Marine Tondelier et sera inscrite au fichier des délinquants sexuels, tandis qu’une obligation de soins lui a été délivrée. Elle sera sous suivi socio-judiciaire pendant cinq ans.

    Hotel de ville lyon
    La Ville de Lyon acte la création de son comité mémoriel 

