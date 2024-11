Bugeaud, Sergent Blandan... La Ville de Lyon en "réflexion" pour débaptiser des rues

La place Sathonay et sa statue du sergent Blandan à Lyon. (@BloginLyon)

La Ville de Lyon souhaite "engager une réflexion" sur d'éventuels changements de nom de rues et places portant le nom d'acteurs de la colonisation, notamment.

Faut-il débaptiser les rues et places portant des noms de partisans de la colonisation ? Lors du conseil municipal de Lyon jeudi 14 novembre, l'adjointe au maire en charge de la mémoire, Sylvie Tomic a indiqué que la Ville allait se doter, d'ici à la fin du troisième trimestre 2025, d'une instance interne de réflexion pour traiter de cette question et plus largement, des lieux portant des noms sur lesquels "le regard de la société a changé".

La rue Bugeaud débaptisée ?

"Nous avons reçu des demandes pour que la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon soit débaptisée. Je les considère légitimes en raison de son rôle crucial dans la répression sanglante des mouvements de résistance algériens. Il me semble nécessaire d'engager une réflexion pour aboutir soit à une mise en contexte (panneau explicatif, Ndlr) soit un changement de nom", a-t-elle indiqué souhaitant "définir de manière globale comment nous traitons ces questions plutôt qu'au cas par cas".

Dans une question adressée au maire de Lyon, la maire écologiste du 1er arrondissement de Lyon, Yasmine Bouagga a souhaité obtenir le soutien de l'exécutif municipal quant à sa volonté d'installer un panneau explicatif sur la place Sathonay, où une statue du Sergent Blandan, érigée pour célébrer la colonisation, a été installée en 1900 avant de connaître plusieurs modifications.

"Des valeurs communes s'affirment symboliquement dans l'espace public"

"Sans effacer l'histoire, une explication du contexte historique peut ouvrir à une reconnaissance des victimes", indique l'édile estimant que "des valeurs communes s'affirment symboliquement dans l'espace public". Plus largement que la question de la colonisation, le sujet s'est récemment posé après les révélations autour de l'Abbé Pierre, accusé de nombreuses agressions sexuelles.

Le maire de Lyon Grégory Doucet avait ainsi pris la décision de débaptiser la place portant son nom à La Duchère dans le 9e arrondissement. Une consultation est actuellement en cours pour trouver un nouveau nom pour la place. La question de sa représentation sur la fresque des Lyonnais, monument privé, est également en cours de réflexion.

Si la Ville est ouverte au sujet, l'adjointe en charge de la mémoire a tenu à indiquer que les changements devaient se faire "avec prudence et parcimonie". "Les panneaux explicatifs permettent de laisser une œuvre, témoin du passé, sur l'espace public, tout en apportant un éclairage", a précisé Sylvie Tomic.

