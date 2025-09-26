Actualité
Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne à Lyon ce vendredi

  • par Clémence Margall

    • Peu de changement attendu ce vendredi 26 septembre. La qualité de l’air reste, en effet, bonne en raison de la présence importante des nuages dans le ciel.

    Les Lyonnais respirent encore bien ce vendredi 26 septembre. Les nuages présents dans le ciel de Lyon permettent en effet de contenir la pollution atmosphérique et sont "en faveur de conditions dispersives", indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    Seuls les grands axes de circulation autour de Lyon seront particulièrement touchés par des épisodes importants de pollution au cours de la journée, notamment aux particules fines.

