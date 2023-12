La SNCF rétablit sa liaison entre Paris et Milan grâce au bus

Interrompue depuis le 27 août en raison d’un éboulement dans la vallée de la Maurienne, la liaison SNCF entre Paris et Milan va reprendre le 10 janvier grâce à un service de substitution associant le train au bus.

À raison d’un aller-retour par jour, contre trois auparavant, à partir du 10 janvier la SNCF va rétablir sa liaison entre Paris et Milan. Interrompu depuis le 27 août en raison d’un éboulement dans la vallée de la Maurienne, ce trajet s’effectuera en train est en bus.

Lire aussi : L’arrêt du trafic ferroviaire entre la France et l’Italie plus long que prévu après un éboulement

7h30 à 9 h de trajet

Concrètement, de Paris à Saint-Jean-de-Maurienne les voyageurs circuleront en TGV en passant par Lyon, puis en bus jusqu’à Oulx dans le Piémont italien, avant de rembarquer à bord d’un TGV jusqu’à Milan, en passant par Turin. Le trajet en bus permettra d’éviter le tronçon endommagé par l’éboulement, qui ne devrait pas rouvrir avant fin 2024.

Auparavant long de six à sept heures, le trajet devrait désormais prendre entre sept heures et demie et neuf heures, selon l’AFP. Cette liaison directe en train plus bus sera disponible jusqu'au 24 mars, à partir de 39 euros. Les premiers billets ont été mis en vente ce lundi.

Pas de retour de Trenitalia pour le moment

Trenitalia, l'autre compagnie qui exploite la liaison entre Paris et Milan n' pour l'heure pas annoncé d'alternative. Cette dernière s'est contentée de relancer cinq allers-retours quotidien entre Lyon et Paris.

Les trains Frecciarossa circuleront également de nouveau entre Paris et Chambéry durant les week-ends cet hiver, afin de relier la capitale aux Alpes. Il ne sera toutefois pas possible de monter à bord de ces trains depuis Lyon.