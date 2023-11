Trenitalia va reproposer cinq allers-retours quotidiens entre Lyon et Paris

À compter du 10 décembre, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia portera à cinq son nombre d’allers-retours quotidien entre Lyon et Paris, retrouvant ainsi l’offre qu’elle proposait avant un éboulement survenu en Savoie.

La compagnie ferroviaire Trenitalia va de nouveau renforcer son offre dans l’Hexagone. D’après une information du Progrès, que nous a confirmée le transporteur italien, deux allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon vont être rajoutés à l’offre de la compagnie à partir du 10 décembre.

Lire aussi : L’arrêt du trafic ferroviaire entre la France et l’Italie plus long que prévu après un éboulement

Trenitalia, qui avait relancé un troisième aller-retour entre les deux villes fin septembre, après avoir réduit son offre en raison d’un éboulement d’ampleur survenu en Savoie, proposera donc cinq allers-retours quotidiens entre Lyon et Paris pour concurrencer la SNCF. Une offre équivalente à celle commercialisée jusqu’à l’éboulement survenu le 27 août dans la vallée de la Maurienne et qui interrompt depuis la circulation ferroviaire entre la France et l’Italie via cet axe.

Les horaires des trains entre Paris et Lyon

- Gare de Lyon - Lyon Part-Dieu : 7h30, 9h30, 14h26, 15h18, 19h56.

- Lyon Part-Dieu - Paris Gare de Lyon : 7h, 11h28, 13h34, 17h22, 20h38.

Des allers-retours Paris-Chambéry le week-end

Les autorités françaises envisageant un retour à la normale pour juillet 2024, un rétablissement de la liaison complète entre Paris-Lyon-Chambéry-Modane-Turin-Milan, qui était opérée à raison de deux allers-retours quotidiens, n’est pas encore prévu.

En revanche, les trains Frecciarossa circuleront de nouveau entre Paris et Chambéry durant les week-ends cet hiver, afin de relier la capitale aux Alpes. Il ne sera toutefois pas possible de monter à bord de ces trains depuis Lyon.