L’arrêt du trafic ferroviaire entre la France et l’Italie plus long que prévu après un éboulement

Près de 10 000 m3 de roche sont tombés dimanche 27 août au niveau de Ferney, en Maurienne, interrompant le trafic ferroviaire entre la France et l’Italie. (Photo de Charlene PERSONNAZ / AFP)

Le retour à la normale s’annonce plus long que prévu après l’effondrement, en Maurienne, d’un pan de falaise de près de 10 000 m3 sur sur des voies de circulation routière et ferroviaire menant en Italie.

L’éboulement spectaculaire survenu dimanche dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, qui a entraîné une suspension du trafic ferroviaire et des perturbations routières se révèle bien plus important que prévu. "Initialement, nous vous avions annoncé 700 m3. Aujourd'hui, on est en capacité de vous dire que ce sont environ une dizaine de milliers de mètres cubes [de roche, NDLR] qui sont tombés dimanche", a indiqué Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de Savoie, lors d'un point de presse organisé à Modane. "Un événement rare" à entendre David Binet, responsable de l'agence de restauration des terrains en montagne (RTM) de l'ONF.

Le terrain étant encore instable, 10 m3 supplémentaires se sont détachés mardi de la falaise de la Praz, au Freney, surplombant l’autoroute A43 et 3 000 m3 présents sur la tête de cette même falaise menacent de tomber. Interrogé sur un possible lien avec le réchauffement climatique, David Binet reconnait qu’"on est bien sur un phénomène géologique de fond avec des évolutions lentes. Ce serait tombé un jour ou l'autre". "C'est surtout la pluie qui a été un élément déclencheur" après la période de sécheresse, a-t-il estimé, dans des propos rapportés par l’AFP.

Dès trois infrastructures touchées par l’éboulement, l’autoroute A43 est celle qui a été la moins touchée. Fermée depuis l’incident dans les deux sens de circulation au niveau de Freney, elle devrait pouvoir rouvrir à partir de vendredi midi. En revanche, le retour à la normale s’annonce nettement plus long pour le trafic ferroviaire et routier sur la départementale 1006.

🚚L'autoroute A43 Maurienne ne rouvrira pas avant vendredi. La préfecture de Savoie a tenu une conférence de presse ce mardi expliquant qu'elle attend le résultat de nouvelles expertises jeudi soir. pic.twitter.com/SV8Ap9bnF6 — Autoroute INFO 107.7 (@AutorouteINFO) August 29, 2023

Plusieurs semaines d'interruption à venir

Alors que la SNCF avait annoncé dans un premier temps une interruption du trafic ferroviaire entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane "a minima jusqu'au jeudi 31 août inclus", celle-ci devrait être beaucoup plus longue. Pour l’heure, "des diagnostics" sont encore "en cours", mais "beaucoup de dégâts" ont été enregistrés sur les voies, ce qui fait dire à Béatrice Leloup, directrice territoriale de SNCF Réseaux, que le trafic entre les deux villes restera interrompu "certainement pour plusieurs semaines".

Le constat est pour le moment plus ou moins similaire du côté de l’infrastructure routière. D’après Jean-Philippe Laplanche, directeur des infrastructures de Savoie, la départementale 1006, qui dessert la vallée, restera donc fermée "plusieurs semaines étant donné l'importance de l'éboulement" et des travaux qui devront y être menés.

Afin d’assurer "la continuité de la desserte locale et de la vie quotidienne en Haute Maurienne" la préfecture a pris un arrêté autorisant les poids lourds de moins de 19 tonnes à circuler sur la RD 215 sur les communes de Saint-André et du Freney. Les véhicules de transport en commun, de 9 mètres maximum, sont également autorisés à emprunter cet itinéraire