La rue Grenette devrait être interdite aux voitures au printemps 2025

La fermeture aux voitures de la rue Grenette, située dans le 2e arrondissement, devrait intervenir au printemps 2025, dans le cadre du projet d’apaisement de la Presqu’île.

Empruntée chaque jour par quelque 10 000 automobilistes, selon les chiffres de la Métropole de Lyon, la rue Grenette, qui permet de relier les 6e et 5e arrondissements via Les Cordeliers, doit être interdite aux véhicules, hors bus, dans le cadre du projet d’apaisement de la Presqu’île. Jusqu’ici sans date précise, cette fermeture devrait intervenir "au printemps 2025, si tout va bien", confie Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives.

Passée cette période, les automobilistes qui empruntent chaque jour la rue Grenette pour traverser la Presqu’île devront contourner le coeur du centre-ville de Lyon par le tunnel de la Croix-Rousse ou les trémies de Perrache. Un choix assumé par l'exécutif métropolitain, "80 % des déplacements pour rejoindre la presqu'île se faisant en transports en commun ou en modes doux", justifiait Bruno Bernard, le président EELV de la collectivité, au mois de mars lors de la présentation du projet d’apaisement de la Presqu’île.

Perspective de la place des Cordeliers dans la continuité de la rue Grenette. ©Folia

Un projet d'apaisement attaqué en justice

Un projet attaqué en justice par onze associations et dix-sept commerces. Outre la piétonnisation de la rue de la République, selon eux la fermeture de la circulation automobile de la rue Grenette va entraîner des "reports de flux", qui ne feront “qu’encombrer les voies au bord des quais de Saône et dans la Presqu’île”, alerte Sarah Peillon à la tête du parti Renaissance dans le Rhône. Frédéric Auria, président de l’association Renaissance du Vieux-Lyon (RVL), comme d’autres craint que cela ne tue le centre-ville. "Si on enlève la possibilité de circuler en voiture les familles ne voudront plus venir et d’autres partiront", présumant même “un isolement du quartier du Vieux Lyon”, nous confiait-il début mai.

Du côté de la Métropole de Lyon, le recours déposé le 27 mai est "pris au sérieux", assure Fabien Bagnon, toutefois on préfère ne pas s’étendre sur le sujet, "il faut laisser les juristes faire leur travail", précise l’élu écologiste.

