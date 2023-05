Dimanche 4 juin c'est la fête des mères ! Lyon Capitale vous propose une sélection dans les boutiques lyonnaises

Fleurs en ligne et durables

Culture raisonnée, circuit court, fleurs de saison, 100 % made in France… Les fleurs de Monsieur Marguerite sont non seulement ravissantes mais aussi écoresponsables. Pour la fête des mères, jetez votre dévolu sur ce pimpant bouquet de pivoines. Confectionnées dans l’atelier hyérois de la marque, à deux pas de leur lieu de production, elles seront livrées à Lyon en vingt-quatre heures seulement !

Botte de pivoines – À partir de 36 €.

www.monsieurmarguerite.fr

Bijou sur mesure

Si pour la fête des mères, vous cherchez un cadeau unique, raffiné et authentique, adressez-vous à la créatrice lyonnaise Louise Vurpas. Dans son atelier de la rue Chavanne, vous pourrez laisser libre cours à vos envies et choisir la médaille de vos rêves : martelée ou ciselée, en argent, vermeil ou or 750, finition mate ou brillante… Amusez-vous à imaginer la personnalisation : lettres, chiffres, symboles, initiales, prénoms de vos enfants… la créatrice frappera le bijou sous vos yeux.

Médaille personnalisée – À partir de 145 € en argent.

Louise Vurpas – 5, rue Chavanne, Lyon 1er

Plateau à tout faire

BonneSoeurs, c’est une marque lyonnaise créée il y a quelques années par deux sœurs à l’âme voyageuse, Camille et Justine. Pour imaginer leurs collections, elles ont largement puisé leur inspiration dans les arts religieux et la culture indienne. Avec pour résultat des produits originaux, raffinés et poétiques. Au sein de leur boutique lyonnaise nichée dans une petite rue croix-roussienne, vous trouverez ce délicat plateau orné d’une pivoine, tout en aluminium émaillé et bordé d’une dorure réalisée à la main.

Demi-plateau Pivoine – 37,50 €.

BonneSoeurs – 15 bis, rue du Chariot-d’Or, Lyon 4e

La reine des crèmes

Après trois ans de recherche, la crème riche cellulaire La Reine Capricieuse a enfin vu le jour. Fabriquée en France, elle affiche une composition entièrement à base d’ingrédients naturels : eau de source du parc naturel des Vosges, miel rare d’abeilles noires sédentaires, propolis concentrée, huiles botaniques biologiques, acide hyaluronique nouvelle génération… Hydratante, matifiante, régénérante, elle lisse les traits du visage et redonne de l’éclat à la peau. Coup de cœur pour le design de son flacon, raffiné et délicat.

Crème riche cellulaire La Reine Capricieuse – 190 €.

Amal Gallery – 18, rue de Sèze, Lyon 6e

Dans la peau d’une teinturière

Un atelier de teinture de laine : voilà une chouette idée de cadeau pour toutes les mamans créatives. Chez Pompon Girl, elles découvriront quels pigments et techniques utiliser, comment obtenir tel coloris ou tel effet en particulier, et surtout elles mettront la main à la pâte. Les sessions sont proposées un dimanche par mois, et durent entre trois et quatre heures. L’occasion de découvrir les coulisses des ateliers de teinturières, et de repartir avec de belles laines teintes à la main.

Atelier teinture de laine – 70 €.

Pompon Girl – 23, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

www.pompongirl.fr

Parfum durable

Fondée en 2005 en Auvergne, la maison Pierre Guillaume se renouvelle sans cesse et propose un grand choix de produits fabriqués dans le respect du développement durable : parfums pour femme et pour homme, bougies parfumées, senteurs pour la maison et produits de soin pour le corps… Floral et poétique, le parfum Neroli ad Astra 19.1 ravira toutes les mamans avec ses effluves de néroli du Maroc, fleur d’agave du Mexique, poire, mandarine, jasmin…

Neroli ad Astra 19.1 – 110 € (50 ml) ou 160 € (100 ml).

Pierre Guillaume parfumeur – 1, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Tee-shirt à croquer

Abrasito (“petit câlin” en espagnol), c’est le nom de ce tee-shirt à la fois sobre et gai de la marque engagée et responsable Leonor Roversi. Tout en coton bio, fabriqué en circuit court, il est orné d’un joli cœur rouge imaginé par la créatrice de la marque, Gabriela Ortiz. L’impression est faite à la main à Lyon avec des encres écocertifiées. Pour un total family look, sachez qu’il existe aussi en taille enfant.

Tee-shirt Abrasito – 39 € (taille adulte) ; 24 € (taille enfant) ; 50 € pour les deux tee-shirts.

Leonor Roversi – 36, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e