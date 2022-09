La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune "orages"

Des orages pourraient éclater dans la soirée dans le Rhône et à Lyon. Crédits : christopher via Flickr

Prudence ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les départements de la région sont placés en vigilance jaune en raison d’un risque d’orages.

Plutôt clément ce matin dans la région, le temps devrait progressivement se dégrader ce vendredi après-midi dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Dès 9 heures toute la région sera placée en vigilance jaune pour un risque d’orages, à l’instar du reste du territoire français.

🟠 ⛈ | Des orages vont se développer, surtout marqués a priori en soirée et première partie de nuit, avec des précipitations intenses: on attend jusqu’à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps. https://t.co/QCPleL0vCd — Météo-France (@meteofrance) September 2, 2022

Selon les prévisions de Météo France "des précipitations intenses" devraient se manifester, "on attend jusqu’à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps", prévient l’organisme météo. "De la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense sont aussi à redouter", notamment dans le Rhône et à Lyon, où de la grêle et des rafales à plus de 60 km/h sont annoncés en fin de journée.