L’alerte canicule activée dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes

Les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes subissent actuellement les effets de la 3e vague de chaleur estivale. Dix départements sont en alerte orange, dont le Rhône, et deux autres sont en jaune ce mercredi 3 août.

Pas un département d’Auvergne-Rhône-Alpes n’échappe à la canicule cette semaine. La 3e vague de chaleur estivale qui frappe une grande partie de la France depuis le début de la semaine touche les 12 départements de notre région.

Ce mercredi 3 août, 10 des 12 départements du territoire sont même placés en vigilance orange pour la canicule alors que des températures allant de 36 à 39°C sont attendues sur les plaines et vallées de la région selon les prévisions de Météo France. Seuls l’Allier et le Cantal échappent pour le moment à la vigilance orange, mais sont tout de même placés en vigilance jaune.

Une semaine de fortes chaleurs

Dans la région, les pics de chaleur de cet épisode de canicule sont attendus ce mercredi, jeudi et vendredi, mais la vague de chaleur pourrait "s'attarder jusqu'en fin de semaine en Rhône-Alpes", précise Météo France dans son dernier bulletin publié à 6 heures ce mercredi matin.

Les habitants sont donc appelés à la prudence face aux fortes chaleurs. Pensez à vous hydrater régulièrement, évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée et gardez la fraîcheur dans votre logement en fermant les fenêtres et les volets la journée et en ouvrant le soir et la nuit s'il fait plus frais.