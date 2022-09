La Ville de Bron recherche des animateurs en périscolaire

En cette période de rentrée scolaire, la Ville de Bron recrute des animatrices et animateurs pour encadrer les temps périscolaires proposés par les écoles maternelles et élémentaires.

Depuis jeudi, les établissements scolaires vivent au rythme de la rentrée, qui s'étalera sur plusieurs jours en ce début septembre. Afin d'encadrer les temps périscolaires proposés dans les écoles maternelles et élémentaires le matin, le midi et le soir, la Ville de Bron est à la recherche d'animatrices et d'animateurs.

Pour ce travail, les missions consistent à proposer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant (de 3 à 11 ans) et à les animer. Il faut également être capable de garantir leur sécurité morale, physique et affective, tout en construisant un cadre respectueux de leur bien-être et de leurs capacités.

Des postes à pourvoir pour toute l'année scolaire

Les interventions dans les écoles ont lieu toute l'année, sauf lors des périodes de vacances et les mercredis. Elles se déroulent sur plusieurs créneaux : 7h30 à 8h30, de 11h20 à 13h20, de 16h20 à 17h50. Pour candidater, un diplôme dans l’animation, des qualifications et expériences sont souhaitables.

Vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) soit par mail (recrutement-periscolaire@ville-bron.fr), ou par courrier à la Direction de l’Action Éducative (place de Weingarten, CS n° 30012, 69671 Bron cedex).