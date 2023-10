La Métropole va distribuer aux cyclistes de quoi s'éclairer la nuit

Du 1er au 30 novembre, la Métropole de Lyon participera à la campagne nationale de sensibilisation "Cyclistes, brillez !", distribuant pour l'occasion des équipements de visibilité.

Alors que la France passait ce week-end à l'heure d'hiver et que la nuit tombe de plus en plus tôt, la métropole lyonnaise annonce sa participation à l'opération "Cyclistes, brillez !". L'objectif est de "sensibiliser les cyclistes à l’importance d’un bon éclairage pour assurer leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route", indique la Métropole.

À l'occasion de cette campagne nationale portée par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), des évènements seront organisés à Lyon et dans plusieurs villes alentour, du 1er au 30 novembre.

11 morts et 120 blessés à Lyon en 2022

En 2022, 11 des 244 décès de cyclistes dénombrés en France sont survenus dans la Métropole lyonnaise, ce qui représente une hausse de 30% par rapport à 2019. Face à ces chiffres et au nombre croissant de cyclistes, la Métropole entend mener avec ses partenaires des opérations de sensibilisation sur tout le territoire. Celles-ci doivent permettre de "renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers de l’espace public, en rappelant l’importance d’un bon éclairage lorsque l’on circule de nuit à vélo", explique Fabien Bagnon, vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives.

Ainsi, tous les mardis de novembre, des stands d'information seront installés dans huit villes de l'agglomération, dont Feyzin, Oullins, Bron et Villeurbanne. Des gilets et stickers lumineux y seront également distribués. De plus, des actions seront menées par la Maison du vélo et Percigônes dans les collèges Charcot et Maryse Bastié pour sensibiliser les élèves. Ces derniers recevront eux aussi des kits de visibilité.

Un campagne à grande échelle

Phare blanc ou jaune à l'avant, feu arrière rouge, catadioptres orange sur les roues ; la Métropole profite de cette campagne pour rappeler les équipements de visibilité obligatoires quand on circule à vélo. Par ailleurs, de nombreux organismes et associations seront à ses côtés pour sensibiliser les Grands-Lyonnais, parmi lesquels SYTRAL Mobilités, Janus France et la Ville à vélo.

Le magazine de la Métropole de Lyon (MET') répertorie l'ensemble des actions que mènera la métropole chaque mardi de novembre sur son site.

