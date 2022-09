Enquête. Les vrais chiffres des accidents de trottinettes à Lyon

L'accident mortel d'Iris et Warren, en plein centre de Lyon, a relancé le débat sur les trottinettes électriques dans l'espace public. Selon une étude passée sous les radars que Lyon Capitale s’est procurée, il y aurait "au bas mot" 1 200 accidents de trottinettes à Lyon chaque année. Soit 11 fois plus que les statistiques de la Sécurité routière.





Le 22 août, Iris et Warren, circulaient sur une même trottinette dans un couloir de bus ont été mortellement percutés par une ambulance privée. @MAXPPP



Le décès mortel, fin août, de deux adolescents à trottinette quai Maréchal-Joffre, dans le 2e arrondissement a remis au coeur des débats ce moyen de transport qui a le vent en poupe.



Le 22 août, Iris et Warren, circulaient sur une même trottinette dans un couloir de bus ont été mortellement percutés par une ambulance privée. @MAXPPPLe décès mortel, fin août, de deux adolescents à trottinette quai Maréchal-Joffre, dans le 2e arrondissement a remis au coeur des débats ce moyen de transport qui a le vent en poupe.

Commotions cérébrales, luxation de l’articulation temporo-mandibulaire (mâchoire), lésions intrathoraciques et intra-abdominales, côtes cassées, fractures de la clavicule, de l’omoplate, du bassin, du tibia, de la rotule, entorses des membres inférieurs… À l’évocation d’un tel inventaire traumatologique, on peine à imaginer que les usagers de trottinettes soient les victimes. C’est pourtant ce qui ressort d’une importante étude menée à Lyon sur l’année 2019 – "Traumatismes consécutifs aux accidents de trottinettes" – à partir des données provenant du Registre des victimes d’accidents de la route dans le Rhône (ReVARRhône). "C’est la toute première étude d’ampleur en France sur le sujet, et rien n’a été publié ni avant ni depuis" , explique Gilles Bagou, anesthésiste, réanimateur, urgentiste aux Hospices civils de Lyon et co-auteur de l’étude.