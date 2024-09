Velhome, ce "Airbnb du vélo" qui lutte contre les vols à Lyon

Paul Ravet (à gauche) et Octave Kleynjans (au centre) ont lancé cette association en 2022. Photo Timothée Thomas-Collignon

Alors qu'un vélo est subtilisé chaque minute en France, deux étudiants ont développé Velhome, une application "d'hébergement" destinée à lutter contre les vols de vélos, qui sévissent dans les centres-villes.

C’est l’histoire d’un étudiant de l'EM Lyon qui, suite au vol de son vélo à La Part-Dieu, a choisi de canaliser sa frustration pour trouver une solution. Octave Kleynjans, avec son ami Paul Ravet, a ainsi donné naissance en 2022 à Velhome, une initiative ingénieuse pour lutter contre le vol de vélos, un problème particulièrement pressant en milieu urbain.

Cette association, soutenue par la Métropole de Lyon et que nous avons découvert lors du festival du vélo place Bellecour, propose aux cyclistes un service inédit. Grâce à une plateforme en ligne et une application mobile, les utilisateurs peuvent désormais stationner leur vélo en toute sécurité chez des particuliers, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. "Le vol de vélos est un véritable fléau en ville, et il était primordial de trouver une solution qui puisse vraiment faire bouger les choses", affirme Octave Kleynjans, déterminé à changer les choses.

1000 utilisateurs autour de Lyon

Mais Velhome ne se contente pas d’offrir une simple solution de stationnement. L’association vise à créer une communauté solidaire qui se soutient face à ce problème. Paul Ravet, co-fondateur du projet, explique : "Nous voulions non seulement offrir un moyen sûr de protéger les vélos, mais aussi bâtir un véritable esprit d’entraide entre les cyclistes." Avec près de 1 000 utilisateurs à Lyon et une expansion en cours dans d’autres villes françaises, Velhome s’impose comme une réponse de taille à un problème national.

1 vol déclaré = 1 source d’infos en + sur le vol de vélo ! Velhome ce n’est pas seulement la 1ere plateforme de parkings vélos entre cyclistes, c’est aussi la base de référence pour la déclaration de vol ! Grâce aux données collectées, on vous expose les situations les +à risque. pic.twitter.com/pRxOjCLM2V — Velhome (@velhome_co) November 7, 2023

En plus de ses services, Velhome a élaboré une carte des vélos volés, élaborée à partir des retours des cyclistes victimes. À Lyon, les zones les plus à risque incluent les environs de la gare Part-Dieu, la Guillotière et les berges du Rhône. Avec l’aide de sa communauté grandissante, Velhome estime que près de 28 000 vélos sont dérobés chaque année dans la Métropole de Lyon, un chiffre qui se rapproche du demi-million à l’échelle nationale. Il est à noter que le prix moyen d’un vélo volé s’élève à 986 €.