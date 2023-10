Evacuation du squat Pyramide à Lyon : 84 personnes logées à l'hôtel selon la préfecture

84 personnes ont été orientées vers des places d'hébergement en hôtel après l'évacuation du squat Pyramide ce lundi à Lyon.

Ce lundi matin vers 7 h 30, plusieurs dizaines de CRS ont procédé à l'expulsion de 74 personnes - selon la préfecture - qui avaient trouvé refuge au squat Pyramide dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans un communiqué, les services de l'Etat expliquent que "l'opération de ce jour a permis l'orientation de 74 personnes vers des places d'hébergement en hôtel pour une durée de 8 nuits dans la métropole de Lyon et les départements du Rhône et de la Loire".

"Déjà 25 personnes enfants et adultes avaient été mis à l'abri depuis la fin de l'été 2023", assure la préfecture

La préfecture procèdera à un examen de leur situation administrative. "Un travail préparatoire d'orientation avait été engagé depuis plusieurs semaines pour analyser les situations et les vulnérabilités individuelles, détaillent les services de l'Etat. Et d'ajouter : Déjà 25 personnes enfants et adultes avaient été mis à l'abri depuis la fin de l'été 2023."

Six personnes également relogées à l'hôtel se verront proposer une aide au retour et deux personnes seront prises en charge par le dispositif national d'accueil en faveur des demandeurs d'asile. Dans un communiqué, Grégory Doucet juge qu'à deux jours de la trêve hivernale, cette évacuation "est inacceptable pour la Ville de Lyon". Les services de l'Etat de leur côté rappellent que le squat "tenu illicitement par des marchands de sommeil, avait fait l'objet d'un signalement par le maire de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale".

Ce matin, Sylvie Tomic, élue écologiste du 7e arrondissement confirmait : "On a fait un signalement au procureur avant l’été en raison d’une situation de danger imminent parce que des gens dormaient dans des caves. La police municipale nous avait aussi rapporté des faits de prostitution." Dans un communiqué, la droite a ainsi déploré le "double-jeu trouble de Grégory Doucet" expliquant : "D’un côté, le Maire s’émeut que le respect de la propriété privée, pourtant inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, soit assuré par les services de l’Etat et de l’autre, il sollicite les services de l’Etat pour que soit mis fin à des activités illégales qui se déroulent dans ce squat."

