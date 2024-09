Organisée par la Métropole de Lyon afin de "promouvoir la pratique du vélo en ville", la première édition du festival du vélo réunit déjà du monde sur la place Bellecour.

Si vous avez arpenté la place Bellecour ce samedi, impossible de ne pas remarquer le bouillonnement d’activité autour de la première édition du festival du vélo, qui a pris possession du cœur de Lyon pour le week-end. Cet événement, orchestré par la Métropole de Lyon, a pour ambition de "promouvoir la pratique du vélo en ville" tout en mettant en lumière les services offerts par la Métropole pour encourager une mobilité douce et sécurisée. Pierre Lusset, chef de projets événementiels pour la ville de Lyon, précise que l'objectif est de "montrer au grand public les services mis à disposition par la Métropole pour pratiquer le vélo en sécurité et en famille". Malgré un temps frais et quelques averses éparses en fin de matinée, l’affluence était au rendez-vous, avec un public jeune et enthousiaste qui se pressait dans les allées.

Un groupe de touristes espagnols s'est prêté au jeu. Vidéo T.T.-C.

Un rassemblement élaboré "main dans la main" avec la mairie

Sous les tentes érigées pour l'occasion, véritables refuges contre les caprices de la météo, les visiteurs ont pu découvrir un éventail de stands dédiés à la culture du vélo. Qu'il s'agisse de promouvoir les célèbres Vélo'v ou de suggérer des itinéraires de balades à travers le département, l'offre était variée et accessible à tous. "Cette année, nous avons souhaité franchir un cap en créant ce festival du vélo, qui a vocation à fédérer toutes les initiatives autour du vélo", souligne Pierre Lusset. Ce projet, mené "main dans la main" avec la mairie de Lyon, est porté par la Métropole et ses nombreux partenaires, témoignant d'une volonté commune de sensibiliser les Lyonnais à l'importance du vélo dans la ville.

Ce festival ne se contente pas d'informer, il invite également à l'expérience. Sur le côté nord de la place, le long de la rue reliant les ponts de la Guillotière et Bonaparte, les amateurs de cyclisme ont eu l'opportunité d'essayer des vélos, dont certains modèles de très haute gamme, dans l’optique d’un éventuel achat. Mais le point d'orgue de ce week-end festif sera sans doute la grande parade organisée dimanche, où l'organisation attend entre 1500 et 3000 cyclistes pour un périple de 9 kilomètres autour de Lyon. Un rendez-vous pensé pour célébrer le vélo dans toute sa diversité et renforcer son ancrage dans le quotidien des Lyonnais.