Évoquées depuis 2021, la reconstruction du pont de Vernaison et la création d’un ouvrage temporaire devraient être abandonnées au profit d’une réhabilitation de l’ouvrage actuel chiffrée à 27 millions d’euros.

Régulièrement au coeur des débats depuis 2019, le pont de Vernaison sera de nouveau à l’ordre du jour du prochain conseil métropolitain les 26 et 27 juin prochains. Après avoir écarté en novembre 2022 la construction d’un nouvel ouvrage sur un emplacement plus éloigné en aval de l’actuel pont, la collectivité planche depuis sur deux scénarios de réhabilitation.

Évalué à 45 millions d’euros, le premier prévoit une reconstruction du pont en lieu et place de l’existant et implique la construction d’un ouvrage provisoire à proximité, ce qui, selon la Métropole de Lyon, aurait une "incidence environnementale". Le second, chiffré à 27 millions d’euros, privilégie une "réhabilitation lourde" des ancrages, de la câblerie et du tablier du pont tout en y associant la construction d’un encorbellement dédié aux mobilités actives, autrement dit un élargissement de l’ouvrage. D’après la collectivité, cette deuxième solution présenterait l’avantage d’être plus rapide et "sans impact environnemental".

Deux "incertitudes" majeures

Selon une délibération que nous avons pu consulter et qui doit être présentée au vote des élus de la Métropole de Lyon, c’est ce deuxième scénario qui tiendrait actuellement la corde. Restent toutefois deux "incertitudes" importantes qui pourraient encore remettre en cause la faisabilité du projet. À savoir :

"La nécessité ou non de devoir renforcer les pylônes et appuis en rivière de l’ouvrage existant afin de supporter les encorbellements créés pour les modes actifs",

"La possibilité ou non, lors de la réalisation des encorbellements, de maintenir la circulation sur l’ouvrage : sous quelles conditions (sens unique, alternat possible ?) et sur quelle durée ?".

La Région et l'État mettent la main à la poche

Une phase d’étude, évaluée à 4 millions d’euros, impliquant les deux scénarios va donc être lancée par la Métropole d’ici la fin de l’année, permettant par à la suite de "choisir lequel sera retenu en toute connaissance de cause sur les enjeux environnementaux" ou encore "le confort de tous les usagers" pendant la phase de travaux, mais également à terme.

Comme annoncé à la volée lors de la campagne des élections régionales par Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région participera bien au financement des travaux à hauteur de 5 millions d’euros. Des crédits qui seront alloués à la Métropole de Lyon au travers du Contrat de plan État-Région (CPER) qui verra également l’État mettre 4 millions d’euros au pot.

Des câbles fragilisés, voire rompus

Pour mémoire, depuis début 2019 le pont de 320 mètres est placé sous haute-surveillance à cause de nombreuses détériorations. Les 243 fils d'acier qui composent les 14 câbles porteurs sont, pour certains, extrêmement fragilisés et parfois même rompus. À noter que des barres d'ancrage sont également fragilisées.