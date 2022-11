Métropole de Lyon : les deux scénarios à l'étude pour le pont de Vernaison

Jeudi 10 novembre, la Métropole de Lyon a annoncé le lancement d'une consultation de maîtrise d'œuvre après avoir retenu deux scénarios pour réhabiliter le pont de Vernaison.

La Métropole de Lyon a annoncé ce jeudi 10 novembre que le comité de pilotage réuni le 8 novembre, constitué notamment de représentants de la Région et de la Préfecture, a retenu deux scénarios pour la réhabilitation du pont de Vernaison. La reconstruction d'un nouveau pont sur un autre site a été écartée.

Réhabilitation totale ou reconstruction ?

Depuis début 2019, le pont de 320 mètres a été placé sous haute-surveillance à cause de nombreuses détériorations. Les 243 fils d'acier qui composent les 14 câbles porteurs étaient pour certains, extrêmement fragilisés et parfois même rompus. Les deux scénarios retenus sont donc d'un côté la reconstruction complète du pont au même endroit, de l'autre, "une réhabilitation lourde de la câblerie et du tablier du pont actuel alors préservé – assortie d’un encorbellement dédié aux mobilités actives".

La Métropole assure dans un communiqué : "Grâce à un dispositif de surveillance renforcée, aux travaux de sauvegarde terminés cet été (dispositif anticorrosion des ancrages, blocage des extrusions d’ancrage...) et l’installation, l’été dernier, de climatisations dans les chambres d’ancrage, le vieillissement du pont a été ralenti et la Métropole de Lyon est en mesure de garantir la pérennité du pont pendant les 6 à 8 années prochaines"

Pour rappel, la situation du pont avait généré de nombreuses tensions entre la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi avec les élus locaux lors du passage à sens unique de l'axe.

