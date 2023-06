Trois suspects interpellés après l'agression d'un prêtre à Lyon

Trois personnes suspectées d'être impliquées dans l'agression d'un prêtre à Lyon ont été interpellées.

Lundi 12 juin, le curé de la paroisse maronite de Notre-Dame du Liban a été agressé devant à proximité de son église dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de Lyon Mag, trois individus auraient été interpellés et placés en garde à vue ce mercredi.

Il s'agirait de deux mineurs et d'une femme majeure, originaires du quartier Viviani, tout proche de la paroisse. Pour rappel, le parquet de Lyon avait ouvert une enquête pour "dégradations et violences sans ITT commises en réunion et injures à raison de la religion".

"Des proportions démesurées"

Pour mémoire, les jeunes évoqués par les recteurs auraient tenté de récupérer leur ballon tombé derrière la clôture de la paroisse, la dégradant sur leur passage. Ce qui leur aurait alors valu des remontrances de la part du père Joseph Eid, qu’ils auraient alors molesté avant que des témoins ne s’interposent.

Ce mercredi sur l'antenne de nos confrères de RCF, le père Joseph Eid a tenu à mesurer l'emballement médiatique autour des faits : "Je pense que ce qui s'est passé n'est aussi brutal que ce qui est paru dans l'article, a-t-il détaillé. Et d'ajouter : Ca a pris des proportions démesurées."

L’archevêque de Lyon, Monseigneur de Germay, indiquait hier à Lyon Capitale apporter "tout [son] soutien" au père Joseph Eid, invitant "tous les catholiques du diocèse de Lyon ainsi que tous les hommes de bonne volonté à être des artisans de paix".