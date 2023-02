La Métropole de Lyon aussi va aider les victimes des séismes en Turquie et en Syrie

Des habitants recherchent des victimes et des survivants au milieu des décombres d’un bâtiment effondré dans la ville de Jableh, deux jours après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie. Le 8 février, les secouristes étaient toujours à la recherche de survivants piégés.(Photo AFP)

Près de quinze jours après les violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, faisant plusieurs dizaines de milliers de victimes, la Métropole de Lyon a annoncé voter une aide de 50 000 euros pour aider les sinistrés.

Lundi 6 février, deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 sur l'échelle de Richter, ont frappé le sud-ouest de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie faisant au moins 44 000 morts, dont 40 689 morts en Turquie, selon les derniers bilans. Quatorze jours plus tard, ce lundi 20 février la Métropole de Lyon a annoncé dans un communiqué vouloir voter une subvention de 50 000 euros pour aider les sinistrés.

Cette aide devrait être entérinée le 27 février lors du prochain conseil métropolitain, avant d’être versée au collectif Alliances Urgences, qui regroupe les ONG Action contre la Faim, CARE, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International, ainsi qu’à l’association humanitaire Soleil Rouge, précise la collectivité. "La Métropole de Lyon est pleinement solidaire des peuples turcs et syriens face à cette tragédie", fait valoir Bruno Bernard, le président de la Métropole.

Fin de la plupart des recherches

Le 16 février, la Ville de Lyon avait elle aussi annoncé vouloir voter une aide de 50 000 euros pour subventionner deux organisations menant des actions sur le terrain. Les élus municipaux devront se prononcer le 9 mars sur ce vote. Du côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes les élus écologistes ont demandé au président du conseil régional Laurent Wauquiez (LR) de créer un fond d’urgence pour aider les victimes, mais pour l’heure aucune annonce n’a été faite en ce sens par la collectivité.

À noter que, dimanche 19 février, le gouvernement turc a annoncé stopper la majorité de ses recherches alors qu’aucun survivant n’avait été découvert parmi les ruines depuis plus de 24 heures.

