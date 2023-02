La marque de chaussures San Marina liquidée, 3 magasins touchés à Lyon

Les trois boutiques San Marina installées à Lyon ont été placées en liquidation judiciaire ce lundi 20 février.

La marque de chaussures San Marina baisse définitivement le rideau et l'hécatombe des enseignes de prêt-à-porter se poursuit. Après la liquidation de Camaïeu en septembre, puis le placement en redressement judiciaire de Go Sport en janvier, suivi de ceux de Gap France et Kookaï en février, c'est au tour du chausseur français de mettre la clé sous la porte.

L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire ce lundi 20 février par le tribunal de commerce de Marseille, entraînant dans sa chute près de 650 salariés dans environ 160 boutiques. À Lyon et Villeurbanne quatre enseignes situées rue Victor Hugo, rue de la République, au centre commercial Westfield la Part-Dieu et avenue Henri Barbusse ont fermé.

"Aucun projet de reprise sérieux"

Alors que San Marina avait annoncé la fermeture de ses boutiques dès le samedi 18 février, le tribunal de la cité phocéenne a tranché ce lundi, estimant qu'"Aucun projet de reprise sérieux n'a pu être soutenu et les dirigeants actuels n'ont pu faire aboutir leur projet d'offre de réserve faute d'investisseur".

À l'instar d'autres enseignes du secteur, San Marina, avec un chiffre d'affaires estimé à 79 millions d'euros en 2022 (contre 63 millions d'euros en 2021) mais un passif proche de 56 millions d'euros, a notamment pâti des mouvements sociaux comme les gilets jaunes puis de la crise sanitaire de 2020 et ses conséquences, souligne l'AFP.

L'entreprise a également souffert de la concurrence exercée par la vente en ligne et l'essor du marché de la seconde main, qui ont fini de la fragiliser, avant que le coup de grâce ne lui soit porté ces derniers mois par l'inflation ainsi que la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. Moins de trois ans après son placement en redressement judiciaire et la reprise partielle de ses magasins, l'enseigne de chaussures André, qui évolue elle aussi dans le milieu de gamme, a repris le chemin du tribunal de commerce début février.