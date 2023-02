Plusieurs cas de grippe aviaire découverts à Lyon ces dernières semaines

Un premier cas de grippe aviaire avait été détecté début janvier sur une mouette du parc de la Tête d’or. Depuis, cinq nouveaux volatiles ont été contaminés à Lyon.

Lyon n’en a pas encore terminé avec la grippe aviaire. La zone de contrôle temporaire de 20 km mise en place autour de Lyon le 12 janvier après la détection d’un cas de grippe aviaire sur une mouette rieuse du parc de la Tête d’or et une autre à Saint-Genis-Laval a été reconduite après la découverte de nouveaux volatiles contaminés.

5 nouveaux cas à Lyon

Au total, une dizaine de nouveaux cas ont été confirmés dans la faune sauvage du Rhône, dont six dans la seule agglomération lyonnaise, a appris Lyon Capitale. Le 18 et le 31 janvier deux mouettes rieuses du parc de la Tête d’or ont ainsi été testées positives à l’IAHP, le 2 février c’est un volatile de la même race découvert au port de Gerland qui s’est révélé contaminé, puis le 6 février deux faucons dans les 7e et 9e arrondissements de Lyon et un goéland à Décines ont été trouvés porteurs du virus.

En date de la semaine dernière, les forêts d’Asie du parc de la Tête d’or étaient toujours fermées suite à la découverte de ces nouveaux cas. Début janvier, après la détection du premier cas dans le poumon vert de Lyon les oiseaux du parc zoologique avaient été vaccinés ou mis à l'abri, "afin de les mettre en sécurité".

Pendant 21 jours, à compter du 6 février, date du dernier cas détecté dans la zone de contrôle temporaire, il est demandé au public de ne pas s’approcher ni de nourrir les oiseaux sauvages. Pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, il est également recommandé de ne pas fréquenter les zones humides, cela comprend les étangs, les mares et les rivières où se trouvent des oiseaux sauvages. La LPO du Rhône insiste sur le fait qu'il ne faut jamais toucher un oiseau mort ou patraque. Si vous trouvez un oiseau sauvage mort dans un rayon de 20 km autour de Lyon, "sans cause évidente", il est demandé de le signaler au 04-78-47-13-33 ou au 04-74-03-99-81.

Pas de nouveau cas dans les élevages

La situation locale est suivie de près par la préfecture alors que d’autres cas ont été identifiés dans la faune sauvage des départements voisins de la Loire et de l’Isère. De manière générale, la France, à l’instar de l’Europe, connaît une épidémie de grippe aviaire particulièrement virulente depuis l’année dernière. "Des départements comme la Moselle ou le Bas-Rhin ainsi que la région île-de-France ont fait état début 2023 de dizaines et parfois de centaines d’oiseaux trouvés morts sur leurs territoires", selon le ministère de l’Agriculture.

"La bonne nouvelle dans le Rhône c’est que depuis le 4 janvier il n’y a pas eu de nouveaux cas dans les élevages", souligne-t-on du côté des services de la préfecture. Fin décembre, une centaine d’animaux avaient dû être euthanasiés dans un élevage de volailles de la commune de Savigny après la détection d’un foyer de grippe aviaire.