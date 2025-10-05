Culture
L’équipe de charcutiers chargée “d’embosser” les andouillettes à la main travaille dans une joyeuse ambiance. 800 kilos sont préparés quotidiennement.
L’équipe de charcutiers chargée “d’embosser” les andouillettes à la main travaille dans une joyeuse ambiance. 800 kilos sont préparés quotidiennement.
Article payant

Maison Bobosse : Andouillette, les coulisses du succès

  • par Eloi Thiboud

    • Grandes sagas d’entreprises - Depuis 1961, la maison Bobosse perpétue l’un des fondamentaux de la cuisine lyonnaise : l’andouillette à la fraise de veau tirée à la ficelle. Fondée dans le Beaujolais par René Besson, charcutier haut en couleur devenu légende des bouchons, l’entreprise incarne aujourd’hui une part du patrimoine culinaire local. Tout en restant fidèle à ses racines, elle exporte ses produits dans plusieurs pays d’Europe, et bientôt sur d’autres continents.

    Patrimoine mondial de l’humanité lyonnaise, on ne sait plus si l’andouillette à la fraise de veau est un monument gastronomique ou une religion dans la ville aux trois fleuves. Tout comme la basilique de Fourvière, elle compte ses pratiquants du dimanche, ses messes fumantes, ses rites, ses chapelles… et même un pape : René Besson, alias Bobosse. Ce personnage aussi truculent que talentueux, farceur, épicurien, à l’appétit rabelaisien – un héros lyonnais en somme – a porté la triperie au rang d’œuvre d’art. Bien que disparue au début du millénaire, sa gouaille rieuse continue de hanter les bouchons et les assiettes des foyers lyonnais.

    De fait, depuis l’ouverture de son atelier dans le Beaujolais en 1961, Bobosse est devenu plus qu’un simple nom. Déjà de son vivant, il était une signature, comme on parle de la mère Richard ou de “Monsieur Paul”, synonyme de plaisir gustatif, de cuisine canaille et d’exigence du produit. L’enseigne jouit d’ailleurs du rare privilège d’avoir son nom indiqué sur les cartes des menus, depuis les bistrots et jusqu’aux tables étoilées. Mais plus encore. Avec le temps, peut-être que Bobosse est aussi devenu une idée. Une idée de la société, capable de réunir le prolétaire comme les cols blancs des palaces parisiens, autour d’une bonne assiette. L’association des Amis de Bobosse en Beaujolais, alimentant abondamment la légende du bonhomme, ne s’y est pas trompée en proposant ainsi une nouvelle maxime républicaine : “Générosité, Laïcité, Fraternité”.

    Peu porté sur le commerce et les finances malgré la popularité de son produit, ce sont ses successeurs qui ont réussi à en faire une marque résiliente dans le temps. Un travail d’abord structuré par Bernard Juban, propriétaire-gérant de 1996 à 2021, et prolongé ensuite par les entrepreneurs Pierre Couturier et Bruno Delattre aujourd’hui aux manettes. En 2025, 80 tonnes d’andouillette Bobosse s’exportent annuellement partout en France, auprès de 1 000 restaurateurs. Depuis une décennie, les andouillettes dépassent aussi les frontières pour ébaudir les palais belges, espagnols, portugais et même chinois. Concrètement, la charcuterie compte quarante-cinq salariés, dont vingt-cinq au laboratoire, quatre boutiques dont une aux halles de Lyon, un restaurant, Les Rendez-vous de Bobosse, à Belleville-en-Beaujolais, et propose 140 produits différents.

    1961 : Les origines beaujolaises

    Il vous reste 77 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Dans les réserves du musée d’art sacré de Fourvière
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Dans les réserves du musée d’art sacré de Fourvière 07:30
    L’équipe de charcutiers chargée “d’embosser” les andouillettes à la main travaille dans une joyeuse ambiance. 800 kilos sont préparés quotidiennement.
    Article payant Maison Bobosse : Andouillette, les coulisses du succès 07:00
    Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue. © Pixabay / Planet_fox
    Article payant Crise du logement : pourquoi l’habitat vacant n’est-il pas réquisitionné ? 04/10/25
    Les chiffres du parc privé sont passés de 2 900 logements vacants en 2020, à 3 400 en 2023 (+15 %), puis à 5 600 en 2024, soit près du double en cinq ans.
    Article payant Lyon : la montée silencieuse des logements vacants 04/10/25
    "Beauvallon Collection va apporter un œil neuf à la Villa Florentine" : Eric Giorgi revient sur la vente 04/10/25
    d'heure en heure
    VOITURE RADAR LYON
    Les voitures-radar Dexter s'installent en Isère : découvrez les routes concernées 04/10/25
    Un homme visé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon 04/10/25
    La Villa Florentine a un nouveau propriétaire 04/10/25
    Wong Kar-wai portrait NB
    Lyon célèbre Wong Kar-Wai et Pasolini au Bleu du Ciel 04/10/25
    Drame sur l'avenue Lacassagne : une piétonne décédée et deux blessés grave 04/10/25
    Shopping sport : notre sélection pour s’équiper à Lyon 04/10/25
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue 04/10/25
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi 04/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut