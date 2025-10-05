Maison Bobosse : Andouillette, les coulisses du succès

Grandes sagas d’entreprises - Depuis 1961, la maison Bobosse perpétue l’un des fondamentaux de la cuisine lyonnaise : l’andouillette à la fraise de veau tirée à la ficelle. Fondée dans le Beaujolais par René Besson, charcutier haut en couleur devenu légende des bouchons, l’entreprise incarne aujourd’hui une part du patrimoine culinaire local. Tout en restant fidèle à ses racines, elle exporte ses produits dans plusieurs pays d’Europe, et bientôt sur d’autres continents.

Patrimoine mondial de l’humanité lyonnaise, on ne sait plus si l’andouillette à la fraise de veau est un monument gastronomique ou une religion dans la ville aux trois fleuves. Tout comme la basilique de Fourvière, elle compte ses pratiquants du dimanche, ses messes fumantes, ses rites, ses chapelles… et même un pape : René Besson, alias Bobosse. Ce personnage aussi truculent que talentueux, farceur, épicurien, à l’appétit rabelaisien – un héros lyonnais en somme – a porté la triperie au rang d’œuvre d’art. Bien que disparue au début du millénaire, sa gouaille rieuse continue de hanter les bouchons et les assiettes des foyers lyonnais.

De fait, depuis l’ouverture de son atelier dans le Beaujolais en 1961, Bobosse est devenu plus qu’un simple nom. Déjà de son vivant, il était une signature, comme on parle de la mère Richard ou de “Monsieur Paul”, synonyme de plaisir gustatif, de cuisine canaille et d’exigence du produit. L’enseigne jouit d’ailleurs du rare privilège d’avoir son nom indiqué sur les cartes des menus, depuis les bistrots et jusqu’aux tables étoilées. Mais plus encore. Avec le temps, peut-être que Bobosse est aussi devenu une idée. Une idée de la société, capable de réunir le prolétaire comme les cols blancs des palaces parisiens, autour d’une bonne assiette. L’association des Amis de Bobosse en Beaujolais, alimentant abondamment la légende du bonhomme, ne s’y est pas trompée en proposant ainsi une nouvelle maxime républicaine : “Générosité, Laïcité, Fraternité”.

Peu porté sur le commerce et les finances malgré la popularité de son produit, ce sont ses successeurs qui ont réussi à en faire une marque résiliente dans le temps. Un travail d’abord structuré par Bernard Juban, propriétaire-gérant de 1996 à 2021, et prolongé ensuite par les entrepreneurs Pierre Couturier et Bruno Delattre aujourd’hui aux manettes. En 2025, 80 tonnes d’andouillette Bobosse s’exportent annuellement partout en France, auprès de 1 000 restaurateurs. Depuis une décennie, les andouillettes dépassent aussi les frontières pour ébaudir les palais belges, espagnols, portugais et même chinois. Concrètement, la charcuterie compte quarante-cinq salariés, dont vingt-cinq au laboratoire, quatre boutiques dont une aux halles de Lyon, un restaurant, Les Rendez-vous de Bobosse, à Belleville-en-Beaujolais, et propose 140 produits différents.

1961 : Les origines beaujolaises