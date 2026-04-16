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Le patron de GL Events, Olivier Ginon. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Le Lyonnais GL Events enregistre une hausse de 9% de son chiffre d'affaires

  • par Loane Carpano

    • Le groupe lyonnais GL Events enregistre une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires. Il atteint désormais 468,1 millions d'euros.

    Le groupe lyonnais GL Events se porte bien. Porteur de grands événements tels que le salon du cheval Equita Lyon ou l'événement phare du"food service" le Sirha, le géant de l'événement affiche une progression de son activité au premier trimestre 2026. Son chiffre d'affaires atteint désormais 468,1 millions d'euros, il augmente ainsi de 8, 9 % par rapport à la même période en 2025.

    Selon Lyon Mag, l'activité internationale de GL Events représenterait 51 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette progression repose notamment sur la contribution à de grands événements tels que les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, ainsi que la préparation des Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya.

    L'activité est néanmoins contrastée selon les secteurs. Si le pôle GL Events Live, enregistre la plus forte progression, avec une hausse de près de 29% de son chiffre d'affaires, celui du pôle Exhibitions recule de 24 %.

    Lire aussi : Et si GL Events jouait un rôle pendant les Jeux Olympiques de 2030 ?

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