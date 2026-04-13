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Lyon : 2 500 participants attendus pour le Grand Mâchon au Matmut Stadium le 30 mai

  • par Clémence Margall

    • Absent l’an passé, le Grand Mâchon fera son retour au Matmut Stadium de Lyon le samedi 30 mai prochain. 2 500 participants sont attendus, un record.

    Pour sa 6e édition, le Grand Mâchon voit les choses en grand. Lancé en 2018, l’événement s’est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable de la vie lyonnaise. Absent l’an passé, le Grand Mâchon fera son retour le samedi 30 mai prochain au Matmut Stadium (club 1896). 2 500 Lyonnais et amateurs sont attendus pour l’occasion.

    Si c’est pour profiter d’un moment gourmand et convivial que les amateurs y participent, il s’agit avant tout d’un événement caritatif pour les trois Lyonnais Lionel Barrière, Yannis Rousseau et Claude Barbet, à l’origine du projet. L’intégralité des bénéfices est, en effet, reversée aux associations À vélo sans âge, ASAP for children et Un petit bagage d’amour.

    La billetterie ouvrira le 28 avril prochain.

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