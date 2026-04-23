Le musée des Confluences lève le voile sur sa programmation des mois de mai et juin à Lyon.

Après un début de printemps rythmé par des événements culturels et scientifiques, le musée des Confluence dévoile sa programmation pour les mois de mai et juin.

La saison s'ouvrira avec une nocturne dédiée à l'heure bleue, le 7 et 8 mai. Au programme, une projection, la visite des expositions, et un couché de soleil sous des airs de piano avec deux concerts acoustiques d'Alain Roche : le premier à 21 h 09 et le second, le lendemain à 5 h 18. La programmation du mois de mai se poursuivra ensuite avec la Nuit Européenne du Musée, sur le thème du son, le 23 mai.

Clôture nocturne

Quelques jours plus tard, le physicien et vulgarisateur Julien Bobroff et la designeuse Lisa Dehove vous inviteront à découvrir la physique quantique de manière décalée, au cours d'une conférence tenue le 28 mai. Pour le dernier week-end de mai, le musée accueillera le projet "Radio Live", en coproduction avec Les Nuits de Fourvière. Trois spectacles et de multiples résonances seront alors proposés par des jeunes artistes et scientifiques réfugiés.

Avis aux amateurs de sensations fortes. La saison se conclura lors d’une nocturne ciné-zombis, en écho à l’exposition Zombis, aux origines, le jeudi 4 juin.

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