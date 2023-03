La Lyonnaise Caroline Garcia battue en 8e de finale à Indian Wells

(Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Déception pour la numéro 5 mondiale, Caroline Garcia, battue dès les 8es de finale du master 1 000 d’Indian Wells, aux États-Unis.

Après une saison terminée à la 5e place mondiale, avec notamment deux titres au master 1 000 de Cincinnati et aux Masters organisés à Fort Worth, Caroline Garcia pouvait nourrir de bons espoirs pour cette nouvelle année. Mais depuis le début de la saison, il manque un petit quelque chose à la Lyonnaise pour pleinement déployer son talent et retrouver son excellence, malgré deux finales perdues à Lyon et Monterrey au mois de février.

Trop de fautes directes

Opposée mardi soir à la 83e mondiale, Sorana Cirstea, en 8e de finale du master 1 000 d’Indian Wells, aux États-Unis, Caroline Garcia s’est inclinée 6-4, 4-6, 7-5 au bout de 2h23 de jeu. Face à la Roumaine, la numéro 1 française a bien failli réaliser le hold up en retrouvant de la forme dans la 2e manche, avant de décliner dans le 3e set, puis de durcir son jeu en fin de rencontre, mais trop tard.

Pénalisée par de trop nombreuses fautes directes, la Lyonnaise de 29 ans manque une nouvelle fois le rendez-vous des quarts à Indian Wells, cette fois face à une adversaire qu’elle avait déjà battu deux fois en deux rencontres. Elle a désormais une semaine pour retrouver un peu de forme avant de poursuivre sa tournée américaine à l’Open de Miami.