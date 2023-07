La Lyonnaise Caroline Garcia passe au 2e tour de Wimbledon

Tête d’affiche de la délégation tricolore à Wimbledon, la Lyonnaise Caroline Garcia a fait respecter la logique en s’imposant face à l’Américaine Katie Volynets (6-4, 6-3).

Face à la modeste joueuse américaine Katie Volynets, classée à la 125e place mondiale, la numéro 5 mondiale, Caroline Garcia, n’a pas tremblé, mais n’a pas brillé non plus pour son entrée à Wimbledon lundi 3 juillet. Qualifiée en deux sets (6-4, 6-3), la Lyonnaise a assuré l’essentiel malgré une épaule qui a semblé la faire souffrir durant la partie et une interruption en raison de la pluie.

Mercredi, pour le 2e tour du tournoi londonien, elle sera opposée à Leylah Fernandez. À 20 ans, la Canadienne est pointée au 95e rang mondial.