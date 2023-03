Grève du 15 mars : le détail des perturbations dans les transports à Lyon

Pour la 8e fois, les organisations syndicales vont descendre dans la rue ce mercredi 15 mars pour protester contre la réforme des retraites. Du côté des transports, la grève perturbe principalement les services de la SNCF.

À partir de ce mercredi 15 mars, les députés et les sénateurs débutent l'étude du projet de loi de réforme des retraites en commission mixte paritaire (CMP), après son passage au Sénat et à l’Assemblée nationale. Dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif, si les députés et les sénateurs parviennent à un accord en CMP, celui-ci devra être validé jeudi 16 mars à partir de 9 heures au Sénat, puis 15 heures à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra alors adoption définitive par le Parlement.

Lire aussi : Réforme des retraites : le parcours de la manifestation du 15 mars à Lyon

Journée normale du côté des TCL

En marge de ces débats qui se déroulent dans le huis clos du Palais Bourbon, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation ce mercredi à travers la France. À Lyon, la manifestation prévue entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour, à partir de 13 heures, devrait engendrer des perturbations au niveau de la circulation automobile sur le cours Gambetta pendant une bonne partie de l’après-midi.

Du côté des TCL, le parcours des lignes de bus C4, C7, C10, C11, C12, C16 et C20 sera perturbé par le passage du cortège, mais il s’agira là des seules troubles liés à la grève de ce mercredi 15 mars. Mardi, du côté de Keolis, l’exploitant du réseau TCL, on assurait qu’aucun préavis de grève n’avait été déposé pour aujourd’hui. Le réseau fonctionne donc normalement, qu’il s’agisse des bus, des métros ou des tramways.

Lire aussi : Pas de grève sur le réseau TCL ce mercredi à Lyon

Ça bloque sur le rail

Idem du côté de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, où la Direction générale de l’aviation civile n’a pas requis de réduction de la voilure auprès des compagnies aériennes. La situation est en revanche tout autre du côté du ferroviaire, alors que la grève des cheminots a été reconduite pour une nouvelle journée.

Trois TGV Inoui et Ouigo sur cinq devraient circuler et deux TER sur cinq en moyenne nationale. Au départ ou à l’arrivée de Lyon, 17 lignes TER connaissent des perturbations ce mercredi (le détail est à retrouver ici). À noter que jeudi 16 mars la circulation des trains en Auvergne-Rhône-Alpes devrait rester perturbée par les mouvements sociaux.

Lire aussi : Le réseau SNCF perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi, trois TGV sur cinq en moyenne