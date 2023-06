Créé en 2020, à l’initiative de la joueuse lyonnaise Caroline Garcia, l’Open 6e sens de Lyon va disparaître pour donner naissance à un tournoi de classe supérieure, WTA 500, en 2024 à Strasbourg.

Éventée il y a quelques semaines par Gaëtan Muller, le directeur de l’Open 6e sens de Lyon, la possible disparition du tournoi de tennis féminin de Lyon est désormais officielle. Créé en 2020, à l’initiative de la joueuse lyonnaise Caroline Garcia, le tournoi WTA 250 de la Capitale des Gaules va fusionner, après seulement quatre éditions, avec les Internationaux de Strasbourg (IS).

Un prize money de près de 1 million d'euros

Il y a un mois, Gaëtan Muller avait notamment évoqué des difficultés financières dans les colonnes du Progrès, expliquant "j’étais à Lyon dans un tournoi qui a des recettes intéressantes mais qui était difficile en termes de coûts, très, très forts". Autre sujet, la question de l’augmentation des prize money dans le tennis féminin, "qui vont atteindre d’ici 10 ans ceux des hommes".

Face à ce constat, les tournois de Lyon et de Strasbourg, fondé en 1987, ont donc présenté une candidature commune à la WTA, l'instance qui gère le circuit professionnel féminin, pour donner naissance en 2024 à un tournoi WTA 500 dans la capitale Alsacienne. "On est le premier (500 en France), hommes ou femmes" et "on va devenir le troisième événement de France dans le tennis après Roland-Garros et le Rolex Paris Masters", s’est félicité mardi 27 juin lors d’une conférence de presse Denis Naegelen, le directeur du tournoi strasbourgeois.

Gaëtan Muller, qui a racheté les parts de la Lyonnais Caroline Garcia dans le tournoi de Lyon, selon Le Progrès, a de son côté expliqué "on s'est aperçu que si on voulait passer un cap, il fallait trouver un lieu commun" et "c'est naturellement que Strasbourg, à travers ses infrastructures" et "ses soutiens" s'est imposé. Placé dans le calendrier juste avant Roland-Garros, le tournoi sur terre battue de Strasbourg distribuera désormais des gains "quasiment un million de dollars à partir de l'année prochaine", après son changement de statut, souligne Jérôme Fechter, codirecteur des IS. Le plateau du tournoi pourrait ainsi être plus relevé, d’autant que les points distribués seront plus nombreux et passeront de 250 à 500.

Un autre projet dans les cartons à Lyon

Dans le même temps, Lyon perdra donc un événement sportif féminin d’envergure internationale. Toutefois, d’après Gaëtan Muller, l’avenir du tennis féminin à Lyon ne serait pas complètement enterré. À en croire le nouvel actionnaire des IS, "le tennis à Lyon est fortement apprécié (...) et d'ores et déjà, avec les collectivités, avec les partenaires, on réfléchit à peut-être un autre format, sur un cran en-dessous. Je pense que l'avenir du tennis féminin à Lyon n'est pas complètement fermé", rapporte l’AFP.

Finaliste malheureuse en 2023 de l'Open 6e sens, Caroline Garcia restera donc sur une défaite et n'aura plus l'opportunité de tenter de remporter le tournoi qu'elle avait contribué à créer.