Sandrine Runel, adjointe PS aux solidarités à la Ville de Lyon, évoque les conséquences de l'inflation sur les familles lyonnaises les plus précaires.

Avec l'inflation sur les produits alimentaires et la flambée des prix de l'énergie, Sandrine Runel observe une hausse de la précarité : "Nous voyons de nouveaux profils qui arrivent. Des gens asses autonomes qui n'arrivent aujourd'hui plus à s'alimenter et qui font appel aux banques alimentaires ou au CCAS". Elle chiffre l'augmentation des familles à la bascule à 15 à 20%.

L'adjointe aux Solidarités revient aussi sur une polémique ouverte par Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, sur la présence de tentes de sans-abris dans l'hyper-centre de Lyon.