La Lyonnaise Caroline Garcia qualifiée au 3e tour de Wimbledon 

La Lyonnaise Caroline Garcia brille à l’US Open (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Poussée dans ses retranchements par la Canadienne Leylah Fernandez (95e), la numéro 5 mondiale, Caroline Garcia, a finalement décroché son ticket pour le 3e tour de Wimbledon jeudi 6 juillet, s’imposant 3-6, 6-4, 7-6 (10/6).

C’est peut être le match qu’il fallait à la Lyonnaise Caroline Garcia pour réellement se libérer et monter en puissance sur le gazon londonien. Victorieuse péniblement de son premier match lundi, la numéro 5 mondiale a dû batailler encore un peu plus au 2e tour de Wimbledon pour décrocher son ticket pour le tour suivant jeudi 6 juillet.

Face à la Canadienne Leylah Fernandez (95e), la numéro 5 mondiale a été prise d’entrée de jeu, perdant le 1er set 3-6, avant de revenir dans le second 6-4, puis de batailler dans le 3e set, conclu au terme d’un super tie-break 7-6 (10/6). Une fin de match où l’agressivité de la Française a fini par payer, lui permettant de prendre le dessus.

Des retrouvailles amères au 3e tour ?

"Je ne dirais pas que j'ai trouvé mon rythme, j'ai tout juste gagné 7-6 au troisième set ! Je pourrais tout aussi bien être en train de pleurer sous la douche en ce moment", confiait lucide la numéro 1 française après la rencontre. Mais d’ajouter tout de même satisfaite, "j'avais perdu de grosses batailles cette année, alors j'avais besoin d'une victoire comme ça. J'ai essayé d'être agressive, de prendre les choses en mains donc ça me fait plaisir et ça me touche que ça ait marché".

Au troisième tour, elle retrouvera la Tchèque Marie Bouzkova (33e). Une joueuse qui l’avait éliminée en 8es de finale sur le gazon londonien en 2022.