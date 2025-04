Lundi 14 avril, la Ville et la Métropole de Lyon ont signé une nouvelle convention de coopération avec le maire de la Ville d'Erevan (Arménie) Tigran Avinyan.

Depuis 1992, la Ville de Lyon entretient un contrat de coopération avec la Ville d'Erevan, capitale de l'Arménie. Rejoint en 2004 par la Métropole, le contrat a franchi un nouveau cap lundi 14 avril. Réunis à la Cité Internationale de la gastronomie, le maire de Lyon Grégory Doucet, le maire d'Erevan Tigran Avinyan et le président de la Métropole Bruno Bernard ont signé un nouveau partenariat pour la période 2025-2028 : "Ce que nous avons signé aujourd’hui n’est pas un simple accord, c’est un pacte de solidarité et d’avenir. Lyon et Erevan partagent plus que des projets : une vision commune du monde", a alors lancé le maire de Lyon Grégory Doucet.

Présente pour l'occasion la délégation conduite par Tigran Avinyan participera à plusieurs visites. Entre autres, celles de projets de végétalisation, telles que le boulevard Garibaldi végétalisé, la rue des Enfants et la cour nature du groupe scolaire Marcel Pagnol.

Jeunesse, culture, sport...

La nouvelle convention signée, définit cinq axes stratégiques. Parmi eux, la jeunesse, la formation professionnelle et la francophonie, la culture et le sport, la végétalisation et l'urbanisation, le tourisme responsable et la santé publique. L'objectif : construire des solutions partagées, par le biais de l'échange de savoir-faire et la mise en réseau d'acteurs locaux.

En 2024, plusieurs échanges avaient été réalisés à cet instar, notamment l'accueil d'une délégation d'athlètes arméniens en stage préolympique à Lyon, ou encore, la participation d'artistes arméniens à la Biennale d'art contemporain : "Ce partenariat renouvelle une coopération précieuse et ancienne entre nos territoires, fondée sur la solidarité, le dialogue et le partage de savoir-faire", a alors souligné le président de la Métropole Bruno Bernard.

