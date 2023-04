Grégory Doucet affirme le soutien de Lyon à son homologue arménien

Grégory Doucet, le maire de Lyon, est en déplacement en Arménie. Ce lundi 10 avril, il a rencontré son homologue, le maire d'Erevan.

Une délégation de la Ville de Lyon et de la Métropole est actuellement en Arménie, plus particulièrement à Erevan, la capitale du pays. Jusqu'au 14 avril, cette visite officielle est organisée pour renforcer les liens d'amitié franco-arméniens et pour poursuivre le développement de la coopération de Lyon avec la Ville d'Erevan. Pour rappel, Lyon et Erevan sont jumelées par un protocole d'accord depuis 1992.

Je remercie le Maire d'Erevan pour son accueil chaleureux. Vous pourrez compter sur ma détermination pour renforcer notre coopération dans ce contexte de fortes tensions et menaces.



L'amitié entre #Lyon et #Erevan perdurera.

Ce lundi, Grégory Doucet rencontrait Levon Hovhannisyan son homologue, maire d'Erevan. Le maire de Lyon a réaffirmer le soutien de la ville arménienne. Il compte mettre la jeunesse au centre des préoccupations des deux villes en favorisant les échanges entre formations professionnelles et universitaires des deux communes. Grégory Doucet a assurer que des "actes politiques" et des "projets concrets" seront mis en place.